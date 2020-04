Testes particulares para coronavírus chegam a R$ 600 em São Carlos

Testes para covid-19 chegam a R$ 600 em laboratórios particulares de São Carlos - Crédito: Agência Brasil

Pacientes consultados pelo São Carlos Agora – e com medo do novo coronavírus – encaram duas dificuldades: a primeira é que a rede pública faz os testes apenas para grupos específicos. Se quiser tirar qualquer dúvida sobre a doença, como é o caso dos testes, tem de procurar a rede particular para o exame. E nesse momento, há a necessidade de pesquisa, pois alguns preços chegam a R$ 600.

A Prefeitura, o Hospital Universitário e outros equipamentos de saúde priorizam os testes a quem trabalha no combate ao coronavírus. Recentemente, o Executivo fechou a contratação de 10 mil testes rápidos a R$ 1,8 milhão com a empresa DNA Consult.

Quem apresenta os sintomas e quer acelerar o resultado, precisa se socorrer de laboratórios particulares. O São Carlos Agora fez uma busca nas empresas de análises clínicas de São Carlos. De fato, como informou a paciente entrevista para a reportagem, os testes chegam a R$ 600. Nesta empresa, o teste sai em 10 minutos e é feito em domicílio.

O exame de sorologia para covid-19 detecta a presença de anticorpos IgM e IgG em pessoas que foram expostas ao vírus SARS-CoV-2.

Um segundo laboratório cobra R$ 340 pelo mesmo teste. Se quiser o teste em domicílio, o paciente desembolsa mais R$ 50. E um terceiro, que faz exame por secreção cobra R$ 380. O teste é feito no sistem drive tru. Se preferir, há o agendamento domiciliar e o resultado sai em 72h.

Alerta

A Prefeitura de São Carlos foi questionada sobre a validade dos testes particulares. De acordo com a Secretaria de Comunicação, o laboratório particular, se atestar positivo para o teste de coronavírus em paciente, comunica à Vigilância Epidemiológica, que solicita a contraprova ao Instituto Adolfo Lutz (IAL).

A Universidade Federal de São Carlos foi autorizada pelo IAL a fazer os testes para coronavírus. A UFSCar recebeu R$ 1,970 milhão do governo federal para esse fim. Serão testados pacientes e profissionais do Hospital Universitário. Para a Prefeitura, isso representa um alívio, pois os 10 mil testes contratados serviam para atender aos pacientes e profissionais do HU.

No começo, serão 48 testes diários, mas a intenção do Laboratório de Genética da Universidade é ampliar a testagem para 400 pessoas/dia.

Casos

São Carlos tem 16 casos positivos para Covid-19 com duas mortes confirmadas e seis suspeitas em investigação. Até o último boletim divulgado pela Prefeitura ontem (22), 25 pessoas estavam internadas.

