Testes de farmácia justificam mais de 40 novos casos de coronavírus em São Carlos

Testes em farmácias justificam aumento de casos em São Carlos nesta terça-feira - Crédito: Divulgação

Os números da covid-19 despertam a atenção da população de São Carlos, principalmente quando o número de casos confirmados foge às estatísticas rotineiras. O balanço de terça-feira (23) acendeu o sinal de alerta: foram 42 indivíduos diagnosticados com o novo coronavírus e 98 pessoas foram descartadas de contaminação.

A Vigilância Epidemiológica foi procurada pelo São Carlos Agora. Por intermédio da assessoria de imprensa da Prefeitura, ela atribuiu os números elevados à procura pelos testes que são realizados em farmácias e drogarias do município.

O diretor-executivo da Rede Rosário, Rogério Cruz Oliveira, foi consultado sobre a procura por testes. Sem divulgar números, ele confirma que muitas pessoas procuram as cinco lojas que disponibilizam os testes (Vila Prado, Vila Nery, Santa Felícia e Vila Marina) em busca de informações. “Os testes começaram na primeira semana de junho”, confirma.

A Rede disponibiliza uma central de atendimento (3362-7308). Nela, um profissional faz a triagem que identifica se o interessado se enquadra nas recomendações para o teste.

Reagente

O resultado sai em 20 minutos, aproximadamente. Eles avaliam se as amostras são reagentes aos anticorpos IgM e IgG. “Se o resultado apresentar negativo, os profissionais envolvidos nos testes orientam a pessoa a seguir com as regras de isolamento social e adoção das medidas sanitárias. Se o resultado apresentar positivo, a orientação é a procura de um médico”, afirma Cruz Oliveira.

Na triagem, caso o paciente confirme sintomas da covid como falta de ar, a Rede de Farmácias recomenda a procura imediata de um médico. Os diagnósticos são encaminhados à plataforma e-SUS, de acesso dos municípios. Outra recomendação transmitida ao paciente, segundo o diretor executivo da Rosário, é que a empresa onde o indivíduo trabalha, caso o teste dê positivo, seja comunicada sobre o fato.

O último balanço da Prefeitura aponta para 418 casos positivos de coronavírus com 11 mortes confirmadas e uma suspeita. Outros 40 óbitos foram descartados.

