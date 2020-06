Testar para cuidar tem participação de quase 75% dos convocados

A primeira etapa do “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19”, em São Carlos teve a participação de quase 75% das pessoas convocadas para o Programa. Das 1.400 pessoas selecionadas e convocadas para participar da pesquisa, 1.043 responderam aos questionários e passaram pela coleta de sangue para saber se tiveram ou não o Coronavírus. A primeira ação foi realizada entre 11 e 14 de junho.

“O resultado obtido é muito satisfatório tendo em vista o imenso trabalho realizado durante os 4 dias de visitação na cidade toda. Com essa quantidade de pessoas ouvidas e testadas, pela amostragem científica, será possível mensurar, de forma mais precisa, quantos por cento da população foram contaminados com a doença”, explica o coordenador do programa, Prof. Dr. Jorge Oishi.

Ainda segundo Oishi, “em pesquisa científica de campo com pessoas, é muito difícil termos certeza de que vamos conseguir atingir o número previsto. Isso porque não existe a obrigatoriedade de participação e tem os problemas que podem surgir e dificultar o comparecimento das pessoas para a coleta dos dados”, completou.

O “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” é uma realização da Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o Hospital Universitário (HU-UFSCar) e a Unimed São Carlos.

Quem não compareceu, alegou motivos de trabalho, imprevistos e por fazer parte do grupo de risco. “A adesão dos selecionados ao Projeto foi significativa. A população entendeu a importância de participar do Mapeamento e como isso vai ajudar a cuidar melhor da saúde de São Carlos.

Importante ressaltar que o nosso objetivo com o TESTAR PARA CUIDAR, é estimar de forma mais precisa quantas pessoas foram infectadas pela doença, onde esses casos estão concentrados e com que velocidade a doença está se propagando”, explica outra coordenadora do programa, Carolina Toniolo Zenatti, que é também infectologista e coordenadora do SCIRAS (Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência em Saúde) da Santa Casa. “Os números vão nos ajudar a entender melhor como o vírus se espalha e assim, pensar em estratégias mais pontuais para conter a disseminação”, completa.

Esse é o maior levantamento de identificação da prevalência da COVID-19 feito em um município em testagens por número de habitantes. “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” irá entrevistar e testar 5.600 pessoas na cidade, em 4 etapas de trabalho. O diagnóstico será feito por meio dos exames sorológicos do tipo Elisa, fornecidos pela Prefeitura, que são considerados mais precisos que os testes rápidos aplicados nos demais mapeamentos feitos pelo país. Os exames estão sendo realizados no Laboratório de Morfologia e Patologia (DMP) da UFSCar.

“A importância do mapeamento está no número de testagens por habitantes. Conhecer o número de casos do município é fundamental para um planejamento de uma ação adequada para os próximos meses. A adesão da população é extremamente importante para o sucesso do levantamento”, afirmou Sigrid de Sousa Santos, professora do Departamento de Medicina (DMed) e colaboradora do HU-UFSCar, que também coordena o trabalho.

A partir da próxima segunda-feira, 22 de junho, terá início a segunda etapa do programa com a distribuição de senhas. Outras 1.400 pessoas selecionadas aleatoriamente serão convocadas a participem “TESTAR PARA CUIDAR”.



SERVIÇO:

TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19 EM SÃO CARLOS

DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS:

22 a 26 de junho – 8h às 17h;

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO E COLETA DE SANGUE

27 e 28 de junho – 8h às 17h.

