“Testar Para Cuidar” cria página para os participantes consultarem os resultados dos exames

Crédito: Divulgação

A Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Hospital Universitário (HU-UFSCar) e Unimed São Carlos lançam página para que os participantes do “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” possam consultar os resultados dos exames de COVID-19. O endereço é http://testarparacuidar.saocarlos.sp.gov.br/

Os exames foram adquiridos pela Prefeitura, por meio do Pregão Eletrônico nº 036/20, com recursos de fonte 05 (Federal) para combate ao COVID-19. O Pregão foi concluído nesta quarta-feira (24) e a empresa selecionada deve entregar os kits para a realização dos exames ainda nesta semana. A partir da semana que vem, os participantes do Mapeamento podem entrar na página para conferir o resultado.

O serralheiro aposentado, José Aparecido Martins, 64 anos, foi um dos 1.400 selecionados para a primeira etapa do Mapeamento. “Foi tudo muito tranquilo, bem organizado. Eu fiz questão de participar, porque quero saber quantas pessoas na cidade tiveram a doença. Eu fico preocupado, porque muita gente não tem dado importância, não tem se cuidado”, comenta.

A dermatologista Flávia Cury também foi uma das selecionadas. “Achei muito importante participar. Eu ainda não tinha feito o teste para saber se fui ou não infectada pela COVID-19. Acredito que esse estudo seja fundamental para termos a real noção da prevalência da doença na cidade. Sou de São Carlos e fiquei muito orgulhosa por participar de um projeto tão bem organizado e com uma logística muito bem planejada”, afirma a médica.

Segundo a coordenadora do SCIRAS (Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência em Saúde) da Santa Casa e uma das coordenadoras da pesquisa, Carolina Toniolo Zenatti, “o objetivo do levantamento é conseguir mapear quantas pessoas foram infectadas pela doença em São Carlos, onde esses casos estão concentrados e com que velocidade a doença vem se propagando”.

As estatísticas disponíveis até agora foram feitas com base nos atendimentos nas unidades de saúde. Mas a imensa maioria dos infectados não procurou por atendimento e continua disseminando a doença. “Por isso, o mapeamento é fundamental, porque vai nos ajudar a entender melhor como o vírus se espalha e assim, pensar em estratégias mais pontuais para conter a disseminação”, completa.

A segunda etapa do Testar para Cuidar está em andamento. 1.400 pessoas serão visitadas até sexta-feira (26), das 8h às 17h. Alunos do curso de Medicina e de outras áreas da saúde da UFSCar e de outras instituições de ensino, integrantes ou não da ação “Brasil Conta Comigo”, juntamente com profissionais voluntários da área da saúde do HU-UFSCar e Santa Casa, farão a visita aos domicílios e entregarão uma senha com agendamento para a coleta de exame de sangue em um local próximo da residência dos moradores selecionados. Importante frisar que todos os profissionais envolvidos no levantamento estão usando os equipamentos de proteção individual necessários. Além disso, todos estão devidamente identificados com uniformes e crachás e serão acompanhados pela Guarda Municipal.

A coleta do exame de sangue será realizada no sábado (27) e domingo (28), com a participação da equipe da Unimed São Carlos e outros profissionais da saúde, em 14 pontos espalhados pelo município: escolas municipais, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Casa das Voluntárias da Santa Casa, Vigilância Epidemiológica e Parque do Kartódromo.

A Diocese de São Carlos também está dando apoio ao “Testar para Cuidar” e disponibilizou salões paroquiais de 5 igrejas para que o levantamento fosse feito (Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Paróquia Santa Edwiges, Paróquia de Santa Rita de Cássia, Paróquia São João Batista e Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe). “Ficamos felizes em colaborar com um projeto como esse, que tem por objetivo mapear a COVID-19 em São Carlos de forma mais precisa. As Igrejas, bem como suas estruturas, devem estar sempre a serviço da sociedade civil, gerando a conscientização sobre a valorização da vida”, afirma o bispo Dom Paulo Cezar Costa.

Depois da coleta, as amostras serão encaminhadas ao Departamento de Morfologia e Patologia da UFSCar, onde serão feitos os testes sorológicos do tipo Elisa, que vão identificar se a pessoa já teve ou não o Coronavírus.

O “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” ainda conta com a colaboração do São Francisco, Clara Resorts, Dr. Tips e Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Biologia Molecular Ivo Ricci.

SERVIÇO

TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19

Visita domiciliar

Terça-feira (23) a Sexta-feira (26)

Horário: 8h às 17h

Coleta do exame de sangue

Sábado (27) e Domingo (28)

Horário: 8h às 17h

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também