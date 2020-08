"Testar para Cuidar": 32,4% dos entrevistados dizem não usar máscara porque incomoda ou esquecem

Crédito: Pexels

Os números do programa "Testar para Cuidar", apresentados hoje (25), no paço municipal, apontam que 32,4%, das 3.914 pessoas entrevistadas não utiliza máscaras, pois ocorre irritação no nariz. Outros 28,7% simplesmente esquecem.

Já os descrentes admitem que as máscaras não protegem (11%) e uma minoria tem a convicção que não irá adoecer (7,4%).

Quanto a sair de casa, das famílias contatadas, 55% admitem que saem somente em “extrema necessidade”, enquanto que 8,4% mantém a mesma rotina antes mesmo da pandemia.

Por fim, indagado quais os motivos que levam as pessoas entrevistadas a saírem dos seus domicílios, o programa pontuou que 86,9% é devido ao trabalho, enquanto que 37,1% vão em busca do alimento e outros 19,8% para irem às agências bancárias e pagamento de contas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também