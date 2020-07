Testagem em massa avança em presídios do estado

Crédito: Caio Daniel/Divulgação SAP

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) está dando continuidade à testagem em massa de servidores e presos sob custódia da Pasta. Após o bem-sucedido piloto na Penitenciária II de Sorocaba, que ocorreu em junho, agora outras 26 unidades passam pelos testes. Os exames em presídios fazem parte do programa de testagem em massa do Governo do Estado de São Paulo em populações vulneráveis, incluindo-se aí, as pessoas privadas de liberdade.

As unidades prisionais foram inseridas num cronograma técnico elaborado por órgãos de saúde. A iniciativa é fruto de ações conjuntas entre as Secretarias da Administração Penitenciária, da Saúde e de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Butantan e do Centro Paula Souza.

A testagem teve continuidade no último dia 2/07, com a participação de unidades localizadas na capital paulista, Grande SP e Litoral Sul. Nesta primeira fase, serão contemplados 26 presídios instalados na capital, Santo André, Franco da Rocha, Osasco, Taiúva, Guareí, Irapuru, Pacaembu, Praia Grande, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Araçatuba, Mairinque, Casa Branca, Sorocaba, Americana, Campinas, Hortolândia e Capela do Alto.

Os presos com resultado positivo no Teste Rápido (que identifica a presença de anticorpos no organismo testado) terão coletado material para análise laboratorial do teste RT-PCR (que detecta a presença de vírus no organismo). Deste balanço, não houve qualquer internação hospitalar, todos estavam assintomáticos e com boa saúde.

