Terceira etapa do “Testar Para Cuidar” tem 851 participantes

A terceira etapa do “Testar para Cuidar – Programa de Mapeamento da COVID-19” coletou informações e exames de sangue de 851 pessoas selecionadas para participar do levantamento. Essa terceira fase foi realizada no último fim de semana, entre 11 e 12 de julho.

Coordenado pela Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Hospital Universitário (HU-UFSCar) e Unimed São Carlos, o Programa vai permitir o desenvolvimento de ações baseadas em estatísticas para o enfrentamento da COVID-19 na cidade. “As coletas são realizadas a cada 15 dias e demonstram o comportamento da doença em São Carlos. Em breve, teremos um estudo epidemiológico baseado em informações científicas para pautar nossas ações”, afirmou a médica infectologista Carolina Toniolo Zenatti, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa e uma das coordenadoras do Testar para Cuidar.

Os resultados dos exames dos participantes do Programa serão liberados para os pacientes a partir da próxima semana, por e-mail ou por telefone. Também poderão ser consultados no site http://testarparacuidar.saocarlos.sp.gov.br/. “A finalidade dos nossos exames é identificar a exposição de parcela da população da cidade ao novo coronavírus. Os exames do tipo ELISA determinam se a pessoa foi infectada em algum momento”, explicou a médica infectologista, docente do Departamento de Medicina da UFSCar e uma das coordenadoras do estudo, Sigrid de Sousa dos Santos. Os moradores que tiveram resultado de exames positivo serão contatados e orientados pela médica.

Os exames estão sendo realizados pelo Laboratório de Inflamação e Doenças Infecciosas (LIDI), do Departamento de Morfologia e Patologia (DMP) da UFSCar. Os testes tipo ELISA foram adquiridos pela Prefeitura de São Carlos e serão usados para detecção de anticorpos anti SARS-CoV. Com sensibilidade de até 98% na detecção do anticorpo, o exame pode ser feito mesmo depois de 14 dias do contato com o vírus e o diagnóstico é muito confiável.

“A UFSCar conta com laboratórios especializados, equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados para a participação nesse estudo”, afirmou a professora, coordenadora do grupo de pesquisa e do LIDI, Fernanda Anibal.

RESULTADOS PARCIAIS DA PRIMEIRA ETAPA

Na análise estatística da primeira etapa do Programa, realizada entre os dias 13 e 14 de junho, dos 1.048 moradores testados, 17 tiveram resultado positivo para o novo coronavírus, ou seja, 1,62%. O número é 10 vezes maior do que o indicado pelos dados oficiais da Vigilância Epidemiológica do município naquele período, segundo o pesquisador, estatístico e um dos coordenadores do mapeamento, Prof. Dr. Jorge Oishi.

O Programa tem quatro etapas com visitas, entrevistas e coletas de exames a cada duas semanas. A quarta e última etapa começa na próxima semana. Entre os dias 20 e 24 acontecem as visitas aos moradores selecionados. As coletas de informações e exames serão realizadas no sábado (25) e domingo (26).

Uma nova preliminar do levantamento, da segunda etapa, será divulgada ainda esta semana. O resultado de todo o Programa será divulgado em setembro. Dúvidas e outras informações podem ser consultadas no endereço eletrônico http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/testar-para-cuidar/.

