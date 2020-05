Técnico de enfermagem de 37 anos vence Covid-19

Crédito: Divulgação

O Hospital São Francisco de Ribeirão Preto, que faz parte do Sistema Hapvida, comemorou, na última sexta-feira (22/05), mais uma alta médica de um paciente diagnosticado com Covid-19.



O técnico de enfermagem Danilo Ricardo Laureano, de 37 anos, deu entrada no hospital no dia 17 de maio e testou positivo para a doença. Em função do quadro, foi internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) no mesmo dia, permanecendo até quarta-feira (20/05), quando foi transferido para a enfermaria. Nesta sexta-feira (22/05), recebeu alta médica.



O paciente, que é casado e tem um filho, mora no município de Serrana e atua como técnico de enfermagem na Santa Casa de Ribeirão Preto. "Obrigado a todos, que Deus abençoe e que continue dando força porque o que mais vale neste momento é a força de Deus e a família. Muito obrigado a todos os colegas", disse Laureano.



Antes de deixar o hospital, ele ainda recebeu um certificado de vitória contra a Covid-19 e celebrou com muitos aplausos de toda a equipe médica do Grupo São Francisco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também