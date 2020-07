Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na Santa Casa é um das mais baixas desde o início da pandemia

UTI reservada na Santa Casa para pacientes infectados pelo coronavírus em São Carlos - Crédito: Divulgação

O último boletim da Santa Casa de São Carlos emitido na noite desta quarta-feira (9) traz uma boa notícia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 atingiu a marca de 24%. Apenas 3, dos oito leitos disponíveis estão ocupados. Essa é uma das marcas mais baixas desde o começo da pandemia, em março.

Confira o boletim na integra:

O número de casos confirmados subiu de 61 para 63. Trata-se de 1 mulher, 65 anos, de São Carlos, que veio transferida de outro hospital nesta quarta-feira (8/7) já com diagnóstico de COVID-19 e de outra mulher, 86 anos, de São Carlos, internada e diagnosticada na terça-feira (7/7).

Duas pacientes, 1 mulher, 62 anos, de São Carlos, internada desde 24/6; e 1 mulher, 42 anos, de outro município, internada desde 5/7, receberam alta nesta quarta-feira (8/7).

1 homem, 64 anos, de São Carlos, internado desde 15/6 na UTI Adulto e diagnosticado com COVID-19, faleceu nesta quarta-feira (8/7).

Portanto, a Santa Casa registra, do início da pandemia até agora, 63 casos confirmados: 5 internados, 43 altas e 15 óbitos.

INTERNADOS

A situação de internados no hospital é a seguinte: dos 12 pacientes internados, 5 foram diagnosticados com COVID-19, sendo que 2 estão na UTI Adulto e 3 em leito de enfermaria. 4 pacientes ainda aguardam resultados de exames, todos em leito de enfermaria. E 3 pacientes, para quem o resultado de exames deu negativo, permanecem internados, sendo 1 na UTI Adulto, 1 na enfermaria pediátrica e 1 em leito de enfermaria.

Portanto, dos 12 internados, 3 estão na UTI Adulto, 1 na Enfermaria Pediátrica e 8 em leitos de enfermaria.

ALTAS

43 pacientes diagnosticados com a doença, que passaram por tratamento, receberam alta. 169 pacientes com resultado negativo também receberam alta do hospital.

Lembrando que a Santa Casa considera como caso confirmado, pacientes com quadro clínico compatível e resultado positivo confirmado por exame de laboratório. E caso suspeito, como recomenda o Ministério da Saúde, todos os pacientes que apresentem sintomas gripais, mas que ainda aguardam resultado de laboratório.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também