Taxa de isolamento social despenca em São Carlos

Crédito: Divulgação/PMSC

A taxa de isolamento social em São Carlos despencou de 60% no último domingo (3) para 47% nesta quarta-feira.

O índice é medido pela central de inteligência do Governo do Estado que analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades maiores de 70 mil habitantes. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios e no site também estão disponibilizados gráficos com as informações.

O Secretário da Saúde, José Henrique Germann, lembrou, durante coletiva de imprensa concedida na última terça-feira (5), a recomendação para a população ficar em casa. “É extremamente importante manter essa taxa entre 50% e 60%, mais perto de 60% possível. Idealmente acima disso”, disse.

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

