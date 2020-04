Taxa de isolamento social cai em São Carlos

Movimentação de pessoas aumentou bastante nos últimos dias, principalmente na região central. - Crédito: Arquivo/SCA

Levantamento realizado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo com 39 cidades mostra que caiu a taxa de isolamento social em São Carlos. O estudo é feito com base nos dados de celulares.

De acordo com os dados do Centro de Contingência do coronavírus, o ideal seria que 70% da população se mantivesse em isolamento, porém a pesquisa mostra que na última quinta-feira (9) apenas 49% da população respeitou a quarentena. No dia 8 o índice foi de 52%.

Os dados da pesquisa mostram ainda que a média em todo o estado ficou em 47% de isolamento social, número que preocupa o Centro de Contingência. Segundo o Centro, se esse percentual não aumentar, vão faltar leitos no estado inteiro para atender a população.

Índice de isolamento em 39 cidades do Estado de São Paulo

Cidade Índice de isolamento em 08/04 Índice de isolamento em 09/04 Americana 49% 46% Araraquara 45% 41% Barueri 46% 43% Campinas 50% 46% Carapicuíba 52% 50% Cotia 54% 51% Diadema 54% 52% Embu das artes 51% 48% Franca 45% 43% Guarujá 54% 53% Guarulhos 51% 50% Hortolândia 51% 48% Indaiatuba 52% 49% Itapevi 51% 48% Itaquaquecetuba 54% 54% Jacareí 51% 50% Jundiaí 47% 45% Limeira 43% 39% Marília 46% 43% Mauá 51% 50% Mogi das cruzes 53% 52% Osasco 52% 50% Piracicaba 48% 44% Praia grande 51% 48% Presidente prudente 42% 40% Ribeirão preto 46% 41% Rio claro 51% 49% Santo andré 54% 49% Santos 51% 48% São bernardo do campo 52% 48% São Carlos 52% 49% São josé do rio preto 44% 40% São josé dos campos 51% 49% São paulo 51% 48% São vicente 57% 56% Sumaré 46% 43% Suzano 53% 51% Taboão da serra 51% 48% Taubaté 51% 47%

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

