Taxa de isolamento social aumenta em São Carlos

Taxa de isolamento aumentou na cidade - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

A taxa de isolamento social em São Carlos subiu para 49% no último sábado (23), ante 47% na sexta-feira, mas ainda assim permanece abaixo da média do Estado, que foi de 51% e distante dos 70% necessários para frear a disseminação do coronavírus.

A taxa de isolamento social será um dos indicadores utilizados pelo governo do Estado para autorizar a flexibilidades das atividades no final da quarentena, previsto para dia 31.

