Taxa de contágio por coronavírus no Brasil cai pela 3ª semana seguida, indica pesquisa

Os números mostram que o contágio do novo coronavírus no Brasil desacelerou nas últimas três semanas. A pesquisa feite pelo Imperial College, uma das principais instituições globais, também mostra que a taxa conitnua acima de um, o que significa que a transmissão está fora do controle.

O valor também é conhecido por “Rt”, o que indica quantas pessoas em média serão infectadas por um habitante.

A previsão é que o país continue com a taxa de contágio acima de 1,05 no decorrer dessa semana. A cada 100 pessoas contaminadas com o coronavírus, outras 105 são contaminadas, fazendo com que a doença se espalhe em velocidade progressiva no país.

Na semana passada, a taxa calculada para o território nacional era de 1,08, número muito inferior ao registrado no final de abril, quando chegou a 2,8. Apesar da evolução, esta é a oitava semana seguida em que o Brasil apresenta transmissão fora de controle.

Em relação ao contágio, a taxa brasileira é a 27ª maior entre os 51 países. Atualmente, outros cinco países da América do Sul apresentam taxas mais altas que o Brasil: Bolívia, Peru, Argentina, Chile e Colômbia.

Os pesquisadores também analisam a precisão dos dados de casos de coronavírus por país. Para isso, eles partem do princípio que os mortos equivalem a 1,38% dos casos relatados, e estimam quantos deveriam ser os casos a partir das mortes divulgadas cerca de duas semanas depois.

Pelos cálculos do centro de epidemiologia, os números de casos reportados pelo Brasil nas duas semanas anteriores são 34% dos que seriam esperados pelo número de mortes relatadas na última semana.

