Suzantur informa que passageiros sem máscara serão impedidos de embarcar nos ônibus

A Suzantur informa que em respeito ao Decreto n° 64.959 do Governo do Estado de São Paulo, a partir de 7 de maio de 2020 (quinta-feira), fica proibido o embarque e permanência de passageiros sem máscara de proteção facial nos ônibus do transporte coletivo do município.

A empresa já vinha orientando e recomendando aos passageiros o uso de máscara em seus ônibus, o que agora passa a ser obrigatório em todo transporte público no Estado de São Paulo.

A Suzantur reitera sua preocupação e seu compromisso com a segurança de cada usuário do serviço público e, para qualquer problema pontual, oferece um canal direto de comunicação com o passageiro via telefone 16 3363-3115 ou pelo email faleconosco@suzantur.com.br.

