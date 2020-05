“Sucesso da flexibilização depende de todos”, informa secretário de Comunicação

Mateus Aquino, secretário de Comunicação e coordenador do Comitê Gestor de Combate à Covid-19

O secretário de Comunicação e coordenador do Comitê Gestor de Combate à Covid-19, Mateus Aquino, repercutiu o decreto que estabelece a flexibilização e reabertura do comércio a partir de quinta-feira (28), conforme publicado na edição de hoje (27), do Diário Oficial do Município.

Aquino deixa claro que o êxito das medidas depende de todos – consumidores e empresários. “Nós lançamos um plano de flexibilização responsável, depois de tantos debates com as entidades que representam o comércio, a Acisc e o Sincomércio, seguindo protocolos rigorosos e estabelecimentos pela Vigilância Sanitária”, enfatizou o secretário.

Em entrevista, Mateus Aquino pondera. “O sucesso da flexibilização depende de todos”, enfatizou.

Conforme divulgado pela Prefeitura, a reabertura do comércio segue um plano. Determinadas categorias abrem as portas em dias pares; outros setores, em dias ímpares. Aos sábados, domingos e feriados, todos permanecem fechados.

O secretário de Comunicação classifica a medida como “flexibilização responsável”. Mateus Aquino explicou o motivo da carga horária reduzida. O comércio opera de 10h às 16h. “A ideia de restringir a carga horária e para, nesse momento, entender a demanda oferta/procura”, explicou.

Aviso

O secretário de Comunicação reforça. As medidas a serem adotadas por intermédio do decreto serão monitoradas. Se houver aumento expressivo de casos do novo coronavírus – e comprometer a rede de saúde – as medidas poderão ser revistas. “Por isso, repito, a responsabilidade é de todos. É muito importante o respeito aos protocolos estabelecidos”, comentou Mateus Aquino.

O membro do Comitê Gestor de Combate à Covid-19 salienta. Os lojistas terão de oferecer equipamentos de proteção individual (EPIs) aos colaboradores, incentivar o distanciamento social e oferecer produtos de desinfecção, como álcool em gel, aos consumidores. “Nós temos uma cidade com 250 mil habitantes. Assim como outros municípios, temos um número pequeno de fiscais, então pedimos a colaboração de todos na flexibilização”, explicou Mateus Aquino.

Cronograma de reabertura do comércio

1ª ETAPA

DIAS PARES (A PARTIR DE 28 DE MAIO DE 2020, COM EXCEÇÃO DE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS):

Lojas de artigos esportivos e afins;

Lojas de artigos para casa;

Lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins;

Lojas de móveis e colchões;

Lojas de variedades;

Lojas de joalherias, relojoarias, semi-joias, bijuterias, artesanatos e souvenires;

Comércio de objetos de arte;

Comércio varejista de artigos de caça, pesca, camping, fogos de artifício e de armas e munições;

DIAS ÍMPARES (A PARTIR 29 DE MAIO DE 2020, COM EXCEÇÃO DE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS):

Lojas de brinquedos;

Lojas de departamentos e magazine,

Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo;

Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos;

Livrarias e Papelarias;

Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios;

Floriculturas (somente delivery e drive thru sentença judicial em tramitação)

Comércio de equipamentos de escritório.

OBS: Salão de cabeleireiros, barbearias e ambulantes poderão funcionar tanto nos dias ímpares como pares, mas sempre seguindo as normas sanitárias exigidas devido à pandemia. No caso de cabeleireiros e barbearias o atendimento deve ser por agendamento.

PRAÇA DO COMÉRCIO (CAMELÔS) ÍMPARES/PARES (A PARTIR DO DIA 28/5 COM EXCEÇÃO DE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS):

• BOX – 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53 e 57 – DIAS 1, 7 e 13/6;

• BOX – 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 e 58 – DIAS 02, 08 e 14/6;

• BOX – 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 e 59 – DIAS 03, 09, e 15/6;

• BOX – 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 e 60 – DIAS 4, 10 e 16/6.

SHOPPING CENTER IGUATEMI E DEMAIS

Sistema Drive Thru – Mandado de Segurança – Processo Digital nº: 1003514-94.2020.8.26.0566;

2ª ETAPA

ACADEMIAS E CLUBES DE ESPORTE E LAZER – A PARTIR DE 3 DE JUNHO DE 2020 – Conforme Plano de Contingenciamento

