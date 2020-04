SP: alunos devem atualizar endereços para receber material pedagógico

Crédito: Agência Brasil

Pelo menos 1 milhão de alunos da rede municipal de São Paulo, em quarentena, estão sendo convocados a atualizar seus endereços para receber os conteúdos pedagógicos a serem desenvolvidos após o fim do recesso escolar antecipado, devido à pandemia de covid-19. A entrega do material será feita pelo correio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o endereço pode ser atualizado no formulário online e o preenchimento pode ser feito pelo computador ou telefone celular, até sexta-feira (10). As famílias que têm maior dificuldade de acesso à internet ou de lidar com formulário online podem telefonar para as escolas na qual o estudante está matriculado e solicitar o preenchimento.

Nessa página, as famílias deverão digitar o Código EOL do estudante, nome completo, etapa de estudo, escola, data de nascimento, CEP, endereço e outros dados.

