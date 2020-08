Somente em julho, São Carlos registrou 824 novos casos de covid-19

Crédito: Agência Brasil

Julho terminou com aumento expressivo em casos de infecções provocadas pela covid-19. Somente nesta sexta-feira (31) foram notificados 50 novos casos.

O mês que começou com 563 casos positivos, terminou com 1387. Um saldo de 824 novas confirmações. No mesmo período de junho a cidade contabilizou 384 casos. Aumento de 261% e média de quase 27 novas notificações por dia.

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus se manteve estável em relação a junho. Foram oito óbitos em cada mês.

O mês passado terminou com taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS em 45%.

No total São Carlos contabiliza até o momento 1387 casos confirmados de Covid, com 21 mortes. 996 se recuperaram da doença.

Os dados foram fornecidos pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos.

