Socorrista do Samu recebe alta após passar oito dias internado na UTI com Covid-19

O técnico de enfermagem Jonas Pereira que atua no Samu de São Carlos e esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HU-UFSCar recebeu alta médica na manhã desta terça-feira (29).

Jonas contraiu Covid-19 e passou a apresentar os sintomas no último dia 11 e no dia 14 teve uma piora no quadro clínico, precisando ser entubado no dia 17 devido a infecção ter afetado os pulmões.

Colegas de profissão de Jonas prepararam uma recepção na saída do Hospital Universitário.

