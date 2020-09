Socorrista do Samu está internado em estado grave com covid-19; "Rezem por ele", pedem os amigos

Foto Arquivo Pessoal

O técnico em enfermagem Jonas Pereira que trabalha no Samu em São Carlos está internado em estado grave no Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar). Ele contraiu covid-19 e passou a apresentar os sintomas no último dia 11 e no dia 14 apresentou uma piora no quadro clínico.

Nesta quinta-feira (17) precisou ser entubado devido a infecção ter afetado 80% dos pulmões.

"Rezem por ele", pedem os amigos para que Jonas, que muitas vidas ajudou a salvar, se recupere e volte para a sua família.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também