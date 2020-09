Socorrista do Samu deixa a UTI e é transferido para a enfermaria do Hospital Universitário

Foto Arquivo Pessoal

O técnico de enfermagem Jonas Pereira que atua no Samu de São Carlos e na semana passada foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HU-UFSCar foi transferido para a enfermaria. A novidade foi postada pelo vereador Elton de Carvalho (Republicanos) que também é da área de saúde.

Jonas contraiu covid-19 e passou a apresentar os sintomas no último dia 11 e no dia 14 teve uma piora no quadro clínico, precisando ser entubado devido a infecção ter afetado o pulmão.

Além de Jonas, pelo menos outros dez funcionários do Samu foram infectados com Covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também