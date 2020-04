Sobe para 28 os casos confirmados de covid-19 em São Carlos

Crédito: Pixabay

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (27/04) a situação epidemiológica do município para o novo coronavírus (COVID-19).

Subiu para 28 os casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em investigação. Hoje foram liberados 3 resultados positivos para a COVID-19, sendo dois de comunicantes de um caso já confirmado e 1 de profissional da saúde.

418 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados 2 resultados negativos de óbitos suspeitos, 4 resultados negativos de comunicantes de casos confirmados, 11 resultados negativos de profissionais de saúde.

O exame de uma mulher de 74 anos que morreu no último dia 23 de abril foi negativo para COVID-19. Um homem de 42 anos, internado na UTI desde 22 de abril e que faleceu na noite deste domingo (26/04) já foi realizado e o resultado também foi negativo para o novo coronavírus.

Estão internadas neste momento 16 pessoas, sendo 10 adultos (enfermaria), 4 crianças (enfermaria) e 2 adultos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE – 254 profissionais da área da saúde realizaram testes rápidos do tipo IgG e IgM com 253 resultados negativos e 1 positivo para a COVID-19. Outros 108 profissionais que apresentaram síndrome gripal já tinham realizado os testes do tipo PCR, sendo 98 resultados negativos para a doença, 2 positivos e 8 ainda aguardam resultado.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.678 pessoas desde o dia 21 de março, sendo que 1.417 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 261 ainda continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde).

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também