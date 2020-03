Sobe para 22 o número de pessoas internadas com suspeita de coronavírus em São Carlos

Crédito: Pixabay

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (26/03) a situação epidemiológica do município para a COVID-19.

São Carlos continua neste momento, 17h30, com 51 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, com 7 casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. Porém o número de pessoas internadas com SUSPEITA para o novo coronavírus subiu de 19 para 22, sendo 8 crianças (enfermaria), 9 adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 3 adultos também em UTI.

Até agora o município contabiliza 1 caso confirmado e 4 mortes SUSPEITAS em investigação para a COVID-19. Todos as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não fixa prazo para o resultado dos exames.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

