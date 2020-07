SIMI, a plataforma responsável por monitorar o isolamento social em SP

As novidades no mundo da tecnologia aparecem a todo momento. Inventar coisas e solucionar problemas do nosso cotidiano estão entre as tarefas mais instigantes da humanidade. Tornar a vida das pessoas mais fácil e prática estão entre os avanços tecnológicos. Mostrar essas transformações é uma das missões do site Tecnonotícias.

Em meio à pandemia causada pelo coronavírus, estratégias para conter o avanço do vírus e melhor o isolamento da população ganham importância fundamental. Uma dessas iniciativas é o SIMI-SP (Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo (SIMI-SP)

O SIMI foi viabilizado tecnicamente para que o Governo do Estado de São Paulo possa consultar informações agregadas e anonimizadas sobre mobilidade, saúde e demais dados de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, a partir das quais são definidas pelas autoridades públicas as ações estratégicas necessárias ao combate da Covid-19.

O índice de isolamento é um dos recursos incluídos no SIMI-SP. Ele é disponibilizado pelas prestadoras de serviços de telecomunicação (Vivo, Claro, Tim, Oi) por meio de uma plataforma Big Data que é gerida pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom).

O índice de isolamento é baseado na localização obtida pelas antenas de celulares. Elas “marcam” uma referência para o lugar onde o celular “dormiu” entre as 22h00 e 2h00. Durante o dia, um celular que tenha se afastado desta referência (que é variável mas, para dar uma ideia, chega a aproximadamente 200 metros na cidade de São Paulo), é considerado fora do isolamento. Todo este processamento é feito pela operadora.

Vale lembrar que não há repasse de dados pessoais de celulares dos cidadãos. As prestadoras dos serviços de telecomunicações avaliam a mobilidade dos terminais (celulares) criando índices de isolamento e circulação, de modo anônimo e agregado.

