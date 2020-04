Sesc São Carlos doa máscaras cirúrgicas e luvas para a Santa Casa

Crédito: Divulgação

O Sesc São Carlos entregou no dia 16 de abril para Santa Casa de Misericórdia de São Carlos 3.450 pares de luvas de procedimentos, 1.100 pares de luvas plásticas e 650 máscaras cirúrgicas descartáveis.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), seriam utilizados na clínica odontológica, nos serviços de alimentação da Comedoria e exame médico-dermatológico durante o período que a unidade suspendeu as suas atividades, para evitar a aglomeração de público.

Com a dificuldade de adquirir esse tipo de material, serviços de saúde têm buscado alternativas para manter seus estoques e também lançado campanhas para suprir a crescente e urgente necessidade.

“Além da demanda por esses materiais ter aumentado bastante, a pandemia da Covid-19 fez o número dos nossos contribuintes fixos cair 25%. Quer dizer, cerca de 2 mil pessoas deixaram de contribuir com o hospital. Por isso, a ajuda do Sesc, assim como de todas as empresas e voluntários que têm colaborado com a Santa Casa, é fundamental para que consigamos superar esse momento tão difícil”, afirma o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Júnior.

Em todo o estado, o Sesc, que hoje conta com 43 unidades operacionais, está doando mais de 390 mil itens de proteção para os serviços públicos de saúde.

