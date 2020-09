Segurança de São Carlos recebe doação de testes de Covid-19

Crédito: Divulgação

A Saga Medical, entregou nesta quinta-feira, 10, 600 kits de teste rápido para identificação do Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19 a instituições ligadas à segurança pública de São Carlos.

A doação irá atender as necessidades de identificação de possíveis contaminados na Guarda Municipal e Defesa Civil da cidade e na equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Carlos.

“Esses testes vão atender toda a secretaria, que tem equipes o tempo todo nas ruas. Assim como os profissionais da Saúde, os da Segurança estão na linha de frente. Agradeço a Saga Medical e sei que os nossos colaboradores estão contentes com a possibilidade de realizarem a testagem nesse momento difícil para toda a sociedade”, afirmou Samir Gardini – Secr. Mun. de Segurança Pública e Defesa Social.

Como parte integrante do sistema de segurança da cidade, a Polícias Civil e Militar de São Carlos receberam kis de testagem. “Nós temos policiais em contato com pessoas que não sabemos se estão ou não contaminadas. O tempo todo. Essa testagem vai nos ajudar a saber da situação da equipe e evitando que transmitamos para outras pessoas, inclusive nossos familiares”, afirmou Reginaldo Ap. Malimpensa, investigador da Polícia Civil.

O Major Celso Luís Rodrigues, subcomandante do 38º Batalhão da Polícia Militar também falou sobre a doação da Saga Medical: “Essa doação é de grande importância já que o policial está sempre na linha de frente, mesmo durante a quarentena. E nós primamos pela qualidade de vida do policial, o maior patrimônio da Polícia Militar. Essa doação vai possibilitar avaliar a tropa. Nós temos médico que atende no quartel e também policiais formados em enfermagem que serão responsáveis pela realização dos testes na tropa”, explicou.

“Essa é uma forma de agradecer ao município de São Carlos que recebeu a Saga Medical. É uma satisfação enorme poder contribuir com a comunidade, especialmente com as forças de segurança pública da cidade. Espero que com esses testes possamos dar maior qualidade de vida a esses servidores tão dedicados”, afirmou Rodrigo Saran Azevedo, Diretor da Saga Medical.

