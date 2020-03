Crédito: Divulgação

A Secretaria de Educação informa que a Central de Vagas tem um canal de comunicação para tirar as dúvidas de pais, alunos e professores sobre as medidas temporárias de prevenção à disseminação do coronavírus (COVID-19) nas 60 escolas da rede municipal de ensino.

Todas as dúvidas sobre calendário escolar e reposição de aulas podem ser esclarecidas pelo e-mail centraldevagassmesc@gmail.com ou pelo WhatsApp (16) 99242-2956.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também