Saúde Ocupacional da Unimed São Carlos orienta empresas sobre prevenção do coronavírus

Crédito: Divulgação

Diante da pandemia do coronavírus, a Unimed São Carlos está atuando para levar informações a toda população e minimizar, ao máximo, a disseminação do vírus. Assim, a cooperativa vem disponibilizando atendimento especial de orientação sobre o Covid-19 aos colaboradores de suas empresas parceiras.

As equipes do SOU - Saúde Ocupacional da Unimed São Carlos realizam visitas agendadas a essas empresas, tomando todas as precauções de segurança para a não disseminação da Covid – 19. O grupo, formado por médico e Técnicos em Enfermagem e Segurança do Trabalho da Unimed, apresenta as informações sobre o vírus, formas corretas de higienização e tiram dúvidas dos colaboradores. Durante o encontro, ainda são repassadas orientações sobre o uso de Equipamento de Prevenção Individual (EPI) e prevenção respiratória.

A Coordenadora do SOU, a médica Maria Angélica Robin de Siqueira, enfatiza a importância de levar informação de qualidade às empresas parceiras. “Diante de tantas informações, vindas por diferentes canais, é importante nossos profissionais orientarem os colaboradores de nossos parceiros sobre cuidados, tanto no trabalho como com sua família, para que, juntos, tenhamos ainda mais sucesso no enfrentamento desse momento de crise. Estamos tomando todo cuidado necessários para evitarmos contato e a disseminação do coronavírus”, enfatiza a médica.

Saúde Ocupacional da Unimed São Carlos

Com o foco na prevenção da saúde e da integridade física dos trabalhadores, o Saúde Ocupacional Unimed (SOU) elabora e administra programas exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e demandas do E-Social de empresas.

Mais informações através do e-mail admsou@unimedsaocarlos.com.br

