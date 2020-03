São Paulo registra 9 mortes relacionadas ao novo coronavírus

Por Do portal do Estado de São Paulo

Crédito: Agência Brasil

Nesta sexta-feira (20), foram confirmadas mais quatro mortes relacionada à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, totalizando nove no Estado, sendo todos da capital. Os pacientes tinham comorbidades e foram atendidos em hospitais privados. São três homens (70, 80 e 93 anos) e uma mulher (83 anos).

Segundo o balanço atualizado às 15h30, o território paulista registra 9.023 casos suspeitos e 775 descartados. Além disso, o total é de 345 casos confirmados em SP, incluindo quatro de outros Estados e quatro de outros países. Os de São Paulo estão abaixo, por município:

– São Paulo: 306

– Barueri: 1

– Campinas: 1

– Carapicuíba: 2

– Cotia: 2

– Ferraz de Vasconcelos: 1

– Guarulhos: 1

– Hortolândia: 2

– Jaguariúna: 1

– Mauá: 1

– Mogi das Cruzes: 1

– Osasco: 1

– Santana do Parnaíba: 2

– Santo André: 3

– São Bernardo do Campo: 4

– São Caetano do Sul: 4

– São José do Rio Preto: 1

– São José dos Campos: 1

– Suzano: 1

– Taubaté: 1

Observação: Essa notícia foi extraída na integra do portal do governo do Estado de São Paulo. Estranhamente São Carlos não aparece na lista de cidades com casos confirmados da doença. O SCA está buscando respostas.

