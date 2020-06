São Carlos vai receber 16 respiradores para leitos de Covid-19

Seis equipamentos já foram entregues hoje pelo Governo do Estado na Santa Casa - Crédito: Divulgação

O Governo do Estado de São Paulo repassou nesta terça-feira (16/06) os primeiros 6 respiradores, dos 16 que serão emprestados, para serem usados no atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus e que necessitem de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros 10 respiradores serão entregues em São Carlos ainda essa semana.

Os respiradores são aparelhos médicos que realizam a ventilação mecânica em pacientes com dificuldades respiratórias graves e foram repassados para São Carlos após apresentação do Plano de Contingência Regional elaborado pelo Departamento Regional de Saúde - DRS III Araraquara para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) elaborado em parceria com os 24 secretários de saúde dos municípios pertencentes a regional.

Segundo diretora de Planejamento e Avaliação da DRS III, Sônia Souza Silva, no Plano de Contingência Regional foi discriminada toda a rede hospitalar das regiões de saúde ligadas a Diretoria Regional. “Desenhamos toda a capacidade instalada para o atendimento bem como previmos a necessidade de ampliação, dentre elas a ampliação dos leitos de UTI. No caso de São Carlos, apontamos a necessidade de ampliação de 16 leitos de UTI, sendo 10 leitos de UTI adulto e 6 leitos de UTI pediátrica. Com essa pandemia vários prestadores apresentavam problemas na aquisição de alguns equipamentos necessários para a efetivação desses leitos, então o Estado de São Paulo assumiu o compromisso de garantir o empréstimo de respiradores e as instituições de adquirir o resto dos equipamentos”, explica Sônia Souza Silva.

Segundo o secretário de Saúde de São Carlos, Marcos Palermo, a Prefeitura está repassando os recursos destinados para o tratamento da COVID-19. “Já repassamos para a Santa Casa R$ 1,8 milhão, em 3 parcelas de R$ 600 mil, todas já pagas, para o custeio de 8 leitos de UTI para a COVID-19. Depois repassamos R$ 619 mil e semana passada mais R$ 2.913.374,42 referentes a recursos do Governo Federal para uso exclusivo para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde relativo ao novo coronavírus. Agora com a chegada dos respiradores aguardamos a montagem de novos leitos de UTI, já que por enquanto pelo SUS somente temos esses 8 da Santa Casa e os 10 leitos de UTI do Hospital Universitário”, afirma Palermo.

Antonio Valério Morillas Júnior, provedor da Santa Casa, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo município e pelo Governo do Estado para aumentar a capacidade de leitos para o tratamento de pacientes SUS infectados pelo novo coronavírus. “Vamos criar inicialmente mais 10 leitos de UTI, porém sempre esperando que não precisem ser usados. Neste momento de pandemia um respirador chega a custar R$ 150 mil, valor que inviabiliza a aquisição do equipamento por hospitais filantrópicos. Agradeço a Prefeitura pela liberação de recursos para a ampliação dos leitos e o Governo do Estado pelo repasse dos equipamentos. Já estamos trabalhando nas adaptações das instalações físicas da Santa Casa para disponibilizar esses novos leitos o mais rápido possível. Acreditamos que em 30 dias estejam prontos”, ressalta o provedor.

Para o prefeito Airton Garcia o importante nesse momento é fortalecer as unidades hospitalares de São Carlos para que todas as pessoas que necessitem recebam tratamento de qualidade. “O sentimento é de que estamos contribuindo para salvar vidas. Esse coronavírus ataca principalmente o pulmão, então, muitas vezes, os pacientes precisarão de ventilação mecânica e para isso precisamos de mais leitos de UTI”, avalia o prefeito.

Participaram da entrega dos 6 primeiros respiradores repassados pelo Governo do Estado, no auditório da Santa Casa, os secretários municipais de Saúde, Marcos Palermo, de Comunicação, Mateus de Aquino, de Segurança Pública, Samir Gardini; os vereadores Marquinho Amaral, Laíde das Graças Simões e Rodson Magno do Carmo; além de médicos e funcionários do hospital.

