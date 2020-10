São Carlos tem a menor taxa de mortos pela Covid-19 entre cidades com mais de 100 mil habitantes, mostra estudo

Crédito: Arquivo/SCA

Um gráfico divulgado nesta semana pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) e que tem a chancela do professor do curso de Especialização em Medicina de Tráfego na Santa Casa de São Paulo, Carlos Alberto Guglielmi Eid, mostra que São Carlos é um dos exemplos de cidade no combate a pandemia da Covid-19 no Estado de São Paulo.

Segundo Eid, é uma foto do momento e uma boa oportunidade para os gestores observarem o resultado de seus esforços no combate a pandemia.

O estudo foi feito pela comissão de estudos epidemiológicos para enfrentamento da Covid-19 da Abramet com base nos dados divulgados pela Fundação Seade que compila todas informações referentes a pandemia do novo coronavírus no estado.

Na primeira análise divulgada em setembro, São Carlos aparecia na segunda colocação atrás apenas de Marília que até então tinha o melhor enfrentamento quanto a infecção. A vizinha Araraquara estava em segundo lugar.

Neste novo gráfico onde contabiliza cidades com mais de 100 mil e menos de 300 mil habitantes, as mortes por Covid-19 em São Carlos a cada 100 mil moradores chegam a 18,3. Araraquara vem em segundo, com 22 mortes por 100 mil habitantes. Rio Claro, por sua vez aparece na 28ª colocação com 65,9 mortes por 100 mil habitantes.

