São Carlos registra mais uma morte por COVID-19 neste sábado

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (29/08) mais um óbito por COVID-19 no município, totalizando 38 mortes.

Trata-se de um homem, 71 anos, de São Carlos, com diagnóstico para COVID-19 e que estava internado desde 18/8.

Também faleceu neste sábado (29), outro homem, 61 anos, de Dourado internado em hospital de São Carlos desde 24/8, com diagnóstico para COVID-19. Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde, o óbito será contabilizado para Dourado.

São Carlos contabiliza neste momento 2.131 casos positivos para COVID-19 (21 resultados positivos foram divulgados hoje), com 38 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.

Dos 2.131 casos positivos, 1.968 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem internação, 160 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 123 receberam alta hospitalar, 12 estão internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 35 positivos internados foram a óbito. 2.020 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.408 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (82 resultados negativos foram liberados hoje).