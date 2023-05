SIGA O SCA NO

Boletim Coronavírus

São Carlos não registrou mais nenhum óbito pela doença no município, permanecendo com 639 mortes por COVID-19 no município.

Foram registrados de 18/04 a 01/05/23 mais 61 exames positivos e 1027 negativos para COVID-19.

Nenhum paciente está em leito de estabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) neste momento.

