São Carlos receberá mais 7644 testes rápidos fornecidos pelo Instituto Butantan

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do secretário municipal de saúde, Marcos Palermo, assinou, nesta terça-feira (22), Minuta de Consentimento para recepção de mais 7644 testes rápidos para a detecção de Covid-19. O programa acontece em parceria com o Instituto Butantan e prevê a testagem em massa de grupos assintomáticos, cabendo ao município a organização da rede de serviços para a captação das amostras através do Laboratório Hilab.

Com a realização dos testes, um melhor e mais preciso diagnóstico dos munícipes assintomáticos portadores da Covid-19 poderá ser traçado, isolando e fornecendo tratamento adequado aos infectados e, assim, evitando a transmissão para a população.

