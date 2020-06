São Carlos recebe mais 10 respiradores que serão usados na montagem de UTIs

Respiradores são aparelhos médicos que realizam a ventilação mecânica em pacientes com dificuldades respiratórias graves - Crédito: Divulgação

São Carlos recebeu nesta quarta-feira (17) mais 10 ventiladores mecânicos enviados pelo Governo do Estado. O anúncio da chegada dos equipamentos foi feita pelo secretário de saúde, Marcos Palermo em sua página em uma rede social. "Hoje recebemos mais de 10 respiradores conforme acordo com o Departamento Regional de Saúde (DRS-3) e governo municipal do senhor Airton Garcia, através da secretaria de saúde do município. Assim avançamos na questão de oferta de leitos de UTI para pacientes graves. Obrigado a todos pelo esforço nessa operação", postou Palermo.

Esses aparelhos se juntam a outros seis que chegaram na última terça-feira (16), totalizando 16 respiradores.

Os respiradores são aparelhos médicos que realizam a ventilação mecânica em pacientes com dificuldades respiratórias graves.

Segundo diretora de Planejamento e Avaliação da DRS III, Sônia Souza Silva, no Plano de Contingência Regional foi discriminada toda a rede hospitalar das regiões de saúde ligadas a Diretoria Regional. “Desenhamos toda a capacidade instalada para o atendimento bem como previmos a necessidade de ampliação, dentre elas a ampliação dos leitos de UTI. No caso de São Carlos, apontamos a necessidade de ampliação de 16 leitos de UTI, sendo 10 leitos de UTI adulto e 6 leitos de UTI pediátrica.

Para o prefeito Airton Garcia o importante nesse momento é fortalecer as unidades hospitalares de São Carlos para que todas as pessoas que necessitem recebam tratamento de qualidade. “O sentimento é de que estamos contribuindo para salvar vidas. Esse coronavírus ataca principalmente o pulmão, então, muitas vezes, os pacientes precisarão de ventilação mecânica e para isso precisamos de mais leitos de UTI”, avalia o prefeito.

