São Carlos pode avançar para a fase amarela nesta sexta (10)

O Comitê de Contingência do Coronavírus de São Carlos, espera pela nova atualização do Plano São Paulo, que será anunciada nesta sexta-feira (10) pelo governador João Dória, orientando a flexibilização da economia nos municípios paulistas. O Plano São Paulo dividiu o Estado em 17 Departamentos Regionais de Saúde, que estão categorizados segundo uma escala de cinco níveis de abertura econômica.

A partir dele, cada região poderá reabrir determinados setores de acordo com a fase em que se encontra. As regras são: média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes com Coronavírus, número de novas internações no mesmo período e o número de óbitos.

A requalificação de fase é feita semanalmente, após a análise destes três quesitos, de maneira regional. São Carlos se encontra na fase laranja e o avanço para a fase amarela, que aumentaria a flexibilização econômica, depende do desempenho dos outros municípios da região que fazem parte da mesma DRS de Araraquara.

A participação de toda a população nesse processo é fundamental, já que o isolamento das pessoas do grupo de risco e o cumprimento das medidas restritivas e de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento social, são armas importantes de contenção da transmissão da Covid-19.

Os indicadores de saúde definem em qual das cinco fases de permissão de reabertura a região se encontra:

Fase 1 – Vermelha: Alerta máximo.

Fase 2 – Laranja: Controle.

Fase 3 – Amarela: Flexibilização.

Fase 4 – Verde: Abertura parcial.

Fase 5 – Azul: Normal controlado.

