São Carlos permanece na fase laranja e comércio passa a funcionar das 12h às 16h a partir de segunda-feira (29)

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira, 26, que a região de São Carlos continuará na Fase Laranja do Plano SP. Com isso, os setores do comércio e serviço não essenciais, continuarão funcionando com horário e capacidade reduzidos.

No início dessa semana, após ouvir os comerciantes de todas as regiões da cidade, a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) e o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região) protocolaram ofício ao Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus da Prefeitura Municipal, solicitando a mudança no horário de funcionamento do comércio não essencial da cidade. A proposta foi acatada.

“Após solicitação da ACISC e do Sincomercio, e mediante anúncio do governador paulista, que manteve nossa região na fase laranja, a partir de segunda-feira (29), o horário de funcionamento do comércio não essencial será das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 13h”, informou o secretário municipal de Comunicação, Mateus Aquino, que também é coordenador do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus.

José Fernando Domingues, presidente da ACISC, ressalta que no primeiro momento, o horário das 9h às 13h, foi sugerido exatamente para evitar aglomerações e um maior contágio da doença. “A gente se preocupou para que os casos não aumentassem e o comércio não viesse a ser fechado novamente”, contou.

Zelão lembra que agora com o novo horário, a atenção dos comerciantes e consumidores deve ser redobrada. “Não podemos descuidar. Permanecemos na fase laranja, porém, os casos têm aumentado na nossa região. Se não nos atentarmos aos cuidados sanitários e ao uso obrigatório de máscaras, poderemos ter um retrocesso na próxima atualização do governador, por isso, peço a colaboração de todos”, afirmou.

Mateus Aquino reforça o pedido do presidente da ACISC. “Reforçamos o apelo para obediência dos protocolos sanitários, por parte dos lojistas e seus colaboradores, como também a conscientização da população ao uso de máscaras, o respeito ao distanciamento social e que evite o trânsito desnecessário e distanciamento em filas”, ressaltou.

Atualmente, as atividades não essenciais que estão autorizadas a realizar o atendimento presencial, poderão continuar funcionando com capacidade de 20% e horário de funcionamento de 4h seguidas diárias. O funcionamento de bares, restaurantes e similares com atendimento presencial, bem como, o funcionamento de salões de beleza ou academias, continua proibido.

