São Carlos permanece na fase laranja do Plano SP

Crédito: Arquivo/SCA

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira, 10, que a região de São Carlos continuará na Fase Laranja do Plano SP. Com isso, os setores do comércio e serviço não essenciais, continuarão funcionando com horário e capacidade reduzidos.

Atualmente, as atividades não essenciais que estão autorizadas a realizar o atendimento presencial, poderão continuar funcionando com capacidade de 20% e horário de funcionamento de 4h seguidas diárias. O funcionamento de bares, restaurantes e similares com atendimento presencial, bem como, o funcionamento de salões de beleza ou academias, continua proibido.

