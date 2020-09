São Carlos inicia 2ª fase do programa de mapeamento “Testar para Cuidar”

A segunda fase do “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” começa na sexta-feira (25/09) em São Carlos. 600 moradores que já participaram do levantamento foram selecionados para esta nova fase.

Uma vez por mês, eles vão responder a um questionário e passar pelo teste do tipo sorológico para identificar se tiveram ou não contato com a COVID-19. A segunda fase vai ser realizada de setembro até dezembro.

Os moradores selecionados receberam uma ligação da equipe do TESTAR PARA CUIDAR, para que se dirijam a um dos pontos de coleta, das 13h30 às 15h. A Casa das Voluntárias da Santa Casa, as 34 unidades básicas de saúde e Unidades de Saúde da Família, a Vigilância Epidemiológica e o HU são as unidades que vão receber os participantes.

“Decidimos estender o Programa de Mapeamento e criar uma segunda fase do Testar para Cuidar, por dois motivos. Primeiro, porque constatamos ao final do levantamento que apenas 2,7% da população havia sido contaminada com a doença e isso mostra a necessidade de mantermos o monitoramento. E em segundo lugar, para usar os testes que sobraram da primeira fase, já que 25% dos moradores selecionados não compareceram”, explica a infectologia e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Saúde da Santa Casa (SCIRAS) e uma das coordenadoras do TESTAR PARA CUIDAR, Carolina Toniolo Zenatti.

O TESTAR PARA CUIDAR é um programa realizado pela Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Hospital Universitário (HU-UFSCar) e Unimed São Carlos.

SERVIÇO:

TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19

Data: 25 de setembro

Horário: 13h30 às 15h

Pontos de coleta: Casa das Voluntárias da Santa Casa, UBs, USFs, VIGEP e HU.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também