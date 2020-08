São Carlos fica entre as 20 cidades com maior taxa de isolamento social no domingo (23)

Crédito: Arquivo/SCA

São Carlos voltou a ficar entre as 20 cidades do estado com maior taxa de isolamento social. No último domingo (23), 51% das pessoas monitoradas pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo (SIMI-SP) ficaram em casa. O município apareceu na 19ª colocação.

A maior taxa de adesão foi registrada em Ubatuba, no litoral norte com 56%. Araçatuba foi a pior colocada, com apenas 40% de taxa de isolamento social.

Sobre o índice de isolamento social

O SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo) é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, através da ABR (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações) e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), para que o Estado possa consultar informações agregadas e anônimas sobre deslocamento nos municípios paulistas mapeados.

