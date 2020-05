São Carlos está na lista de municípios transparentes com gastos da Covid-19

Paço municipal de São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

Um comunicado elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) coloca São Carlos entre os 20% dos municípios paulistas que cumpriram todos os requisitos de transparência em relação às despesas e receitas do enfrentamento à doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o TCE-SP, 519 municípios dos 644 fiscalizados deixaram de prestar contas (198 deles) ou o fizeram de modo inadequado (321) desde que foi decretado estado de calamidade pública no Estado de São Paulo. O tribunal concedeu 15 dias, que vencem nesta sexta (29), para a regularização das informações.

As informações referentes às receitas e despesas do enfrentamento à Covid-19 podem ser encontradas no site da Prefeitura (www.saocarlos.sp.gov.br), dentro do Portal da, e na página especial do coronavírus (http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/transparencia/).

