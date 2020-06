São Carlos está entre as 20 cidades com melhores taxas de isolamento social no estado

Crédito: Divulgação/PMSC

São Carlos está no ranking das 20 cidades do estado com as melhores taxas de isolamento social. A cidade aparece na vigésima colocação com 47%. A primeira colocada é São Sebastião, no litoral norte, com 58% de taxa de isolamento.

Araraquara aparece com uma das piores cidades, com apenas 38% de índice de isolamento social.

De acordo com especialistas na área de saúde, a taxa aceitável para o isolamento social é 55% e o ideal acima de 70%.

Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo. O índice de isolamento é baseado em dados de telefonia móvel dos cidadãos.





