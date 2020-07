São Carlos está entre as 10 cidades com menores taxas de letalidade da Covid-19 no estado de SP

São Carlos aparece em 5º lugar no ranking das cidades com menores taxas de letalidade da covid-19 - Crédito: Divulgação

São Carlos aparece entre as 10 cidades do estado de São Paulo com menores taxas de letalidade. A cidade está em 5º lugar com 2,37%. A primeira é Araraquara com 1,17%.

O anúncio com a lista com as cidades melhores posicionadas foi feito pelo Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Vinholi elogiou as prefeituras das cidades que aparecem no ranking e destacou os pontos fundamentais para que isso acontecesse. "É fundamental dizer que dois fatores foram feitos por essas prefeituras ao longo desse processo. Primeiro a qualidade no tratamento de saúde e segundo a política de testagem que é fundamental para que a gente siga avançando no estado de São Paulo junto com o nosso programa de rastreamento anunciado na última semana que vai possibilitar melhoras maiores na evolução da pandemia para a gente conseguir desacelerar essa evolução aqui no estado de São Paulo", disse o secretário, durante coletiva na tarde desta quinta-feira (14).

A taxa de letalidade é calculada dividindo o número de mortes pelo de casos, multiplicando por 100.

Atualmente, no Brasil a taxa de letalidade é 3,9% e no estado de São Paulo 4,8%, o menor índice desde o começo da pandemia.

No último boletim divulgado ontem pela Vigilância Epidemiológica, São Carlos tinha 902 casos confirmados de Covid-19, com 17 mortes.

Testar para cuidar

No mês passado São Carlos iniciou o maior levantamento de identificação da prevalência da COVID-19 feito em um município em testagens por número de habitantes. “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” irá entrevistar e testar 5.600 pessoas na cidade, em 4 etapas de trabalho. O programa está realizado pela Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Hospital Universitário (HU-UFSCar), Unimed São Carlos com o apoio do Grupo São Francisco, Laboratório Ivo Ricci, do Dr. Tips e do Clara Resorts.

Os primeiros resultados do programa foram divulgados no último dia 7. Dos 1.048 moradores testados via levantamento, 17 tiveram resultado positivo, ou seja, 1,62%. A primeira etapa foi realizada nos dias 13 e 14 de junho, com a participação de 75% dos moradores selecionados.

Confira a lista com as 10 cidades com menores taxas de letalidade no estado de SP

• Araraquara - 1,17%

• Taubaté -1,89%

• Bauru - 2,06%

• Botucatu - 2,14%

• São Carlos - 2,37%

• Presidente Prudente - 2,39%

• Bragança Paulista - 2,57%

• São José dos Campos - 2,73%

• Araçatuba - 2,9%

• São José do Rio Preto - 2,94%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também