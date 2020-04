São Carlos é uma das 22 cidades do estado que alcançaram 60% de isolamento nesta segunda-feira

Crédito: Arquivo SCA

O índice de isolamento de São Carlos, de acordo com o sistema de monitoramento do Governo do Estado de SP, chegou nesta segunda-feira, 13/04, a 60% da população.

"Sim, ainda falta muita gente pra se conscientizar, mas estamos no caminho certo, com muitos cidadãos fazendo o que é certo neste momento, em respeito à vida". diz mensagem postada na página da Prefeitura Municipal no Facebook.

De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da covid-19 é de 70%, caso contrário, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população, de acordo com o governo do estado.

O último boletim divulgado na noite desta segunda-feira (13) pela Prefeitura Municipal mostra que São Carlos conta com 7 casos confirmados da doença com dois óbitos. 25 pessoas estão internadas com suspeita de covid-19.

