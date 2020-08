São Carlos e região permanecem na fase amarela do Plano São Paulo

A expectativa era que São Carlos pudesse avançar para a fase verde do Plano São Paulo, mas conforme foi divulgado durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (21), a região permanece na faixa amarela.

Recentemente o governo estadual ampliou o horário de funcionamento dos estabelecimentos de 6 para 8 horas. A Acisc já anunciou que o comércio em geral vai funcionar com o horário extendido a partir da próxima segunda-feira (24).

O que é permitido na fase amarela:

As atividades comerciais não essenciais continuarão funcionando de segunda a sábado, das 10h às 16h. O funcionamento de restaurantes, bares e similares, bem como, salões de beleza e estética e as academias, também poderão continuar atendendo presencialmente, respeitando as recomendações de segurança e adotando os protocolos padrões e setoriais específicos.

As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

