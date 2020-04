São Carlos descarta um óbito entre os suspeitos e mais 3 exames testam negativo para covid-19

Crédito: Pixabay

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou nesta segunda-feira (07/04) a situação epidemiológica do município para a COVID-19.

O número de pessoas internadas permanece 25, sendo 20 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria) e 1 adulto em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Uma pessoa de outro município continua internada em São Carlos.

O município contabiliza neste momento 3 casos confirmados, 36 descartados (já que 3 resultados negativos para a COVID-19 foram liberados nesta terça-feira, dia 7 de abril, pelo Instituto Adolfo Lutz, sendo que 1 desses casos era um óbito suspeito), portanto o número de mortes SUSPEITAS em investigação caiu de 11 para 10.

NOTIFICAÇÕES - Devido à mudança no sistema de notificação de casos suspeitos da COVID-19, todas as pessoas que foram anteriormente notificadas realizaram coleta de exame e já cumpriram o período de isolamento domiciliar. Porém, o município adotou um sistema de notificação de Síndrome Gripal, onde já passaram em atendimento nos serviços públicos e privados 1.088 pessoas desde o dia 21 de março. Essas pessoas não realizam mais exame para COVID-19, porém são colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias após o atendimento.

O novo protocolo do Ministério da Saúde recomenda coleta de exame somente para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (internados) e para profissionais da saúde com Síndrome Gripal.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

