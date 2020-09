São Carlos continua na fase amarela até o dia 9 de outubro

Crédito: Divulgação

O governador João Doria anunciou na tarde desta sexta-feira, 11, a décima terceira atualização do Plano São Paulo. Pela primeira vez, todas as regiões do estado estão na Fase Amarela. O Plano SP avalia o número de casos, expansão da pandemia, número de óbitos e a taxa de internações de cada região.

Ainda, de acordo com Doria, a nova classificação do Plano acontecerá somente no dia 09 de outubro, ou seja, até essa data, todas as regiões permanecerão na Fase atual. “Essa é a nova orientação do Comitê de Contingência do Estado de São Paulo. As classificações não mais ocorrerão quinzenalmente e sim mensalmente”, afirmou.

Para José Fernando Domingues, presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), essa mudança de quinzenal para mensal na reclassificação do Plano São Paulo, dá mais estabilidade ao comércio local. “A classificação mensal faz com que nossos comerciantes consigam trabalhar mais tranquilos, pois da forma que estava, toda sexta-feira ficávamos ansiosos para saber se continuávamos na fase atual ou seríamos rebaixados”, contou.

As atividades comerciais não essenciais continuarão funcionando de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados das 9h às 17h. O funcionamento de restaurantes, bares e similares, bem como, salões de beleza e estética e as academias, também poderão continuar atendendo presencialmente, respeitando as recomendações de segurança e adotando os protocolos padrões e setoriais específicos.

“Importante lembrar que a gente continua em quarentena, portanto, todos os cuidados para garantir que sigamos na Fase Amarela e avancemos para a Fase Verde, precisam ser tomados. Vamos continuar atentos, respeitando as medidas de distanciamento social e os protocolos sanitários, para aumentar a flexibilização das nossas atividades comerciais”, enfatizou o presidente da ACISC.

As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também