São Carlos contabiliza mais 30 casos de covid-19, diz vigilância epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou na manhã quarta-feira (19/08), em boletim extra, a morte de um homem de 47 anos internado desde 11/08 com resultado positivo para COVID-19. Essa é a 33ª vítima do novo coronavírus no município.



São Carlos contabiliza neste momento 1.884 casos positivos para COVID-19 (30 resultados positivos foram divulgados hoje), com 33 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.



Dos 1.884 casos positivos, 1.735 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem internação, 146 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 108 receberam alta hospitalar, 10 estão internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 30 positivos internados foram a óbito. 1.475 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.790 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (177 resultados negativos foram divulgados hoje).



Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (6 positivos, 11 suspeitos e 6 negativos). Na UTI adulto estão internadas 10 pessoas (7 positivos, 1 suspeito e 2 negativos). Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 1 criança está internada com suspeita da doença. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 37,5%.



Na rede privada 1 pessoa está internada UTI adulto com resultado positivo para a doença. Na enfermaria outros 3 pacientes estão internados, 1 com resultado positivo para a doença e 2 com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.



NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.234 pessoas desde o dia 21 de março, sendo que 9.454 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.780 ainda continuam em isolamento.



A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar). 6.271 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.086 tiveram resultado negativo para COVID-19, 1.245 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 94 pessoas ainda aguardam o resultado.



O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.