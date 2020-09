São Carlos completa 10 dias sem mortes por covid

Crédito: Divulgação

Balanço do São Carlos Agora com base nos dados da Vigilância Epidemiológica mostra que São Carlos completou, na terça-feira (22), 10 dias sem o registro de mortes pelo novo coronavírus.

O último registro, de dois óbitos, aconteceu em 12 de setembro, quando a cidade pulou de 41 para 43 óbitos. Outro dado que chama a atenção é que o índice de ocupação de leitos de UTI gira em torno de 50%. O percentual mais baixo foi anotado em 12 de setembro, quando a ocupação ficou em 25%, com seis pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. No período pesquisado, o dia 21 de setembro foi o segundo menor índice de ocupação de leitos com 32,2% e 10 pessoas na UTI. Os dias que registraram os maiores números de internados pela covid foram 18, 19 e 22 de setembro, com 40 pacientes.

Por sua vez, o dia 12 de setembro, apontou, também, o menor número de internados entre os leitos de UTI e enfermaria, com 22 pacientes.

Em equipe

O secretário de Saúde, Marcos Palermo, realçou que o trabalho em equipe faz toda a diferença na contenção de mortes pela covid. “As equipes da Santa Casa, do HU (Hospital Universitário) e da Rede Municipal se esforçam e conseguem reverter casos gravíssimos da doença”, lembrou.

Recentemente, o município teve um acréscimo de 10 leitos de UTI no Hospital Universitário, que é gerido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Palermo destaca que a evolução do vírus é rápida e os profissionais da saúde estão atentos para que os casos não se agravem. “Esses números trazem um alívio momentâneo, agora isso não significa que a população deva relaxar nos cuidados básicos como o uso de máscaras e higienização”, ponderou.

Araraquara

Araraquara divulgou, nesta quarta-feira (23), os números da covid. O município, vizinho a São Carlos, registrou 45 mortes e 46 novos casos. Portanto, agora, são 4.047 casos confirmados na cidade. Do total de confirmados, 174 permanecem em quarentena e 3.828 já saíram. Aguardam resultado de exames, 146 amostras.

