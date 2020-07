São Carlos avança à fase amarela do Plano SP

Crédito: Arquivo/SCA

Depois de permanecer mais de 1 mês na fase laranja do Plano São Paulo, São Carlos e região avançaram para a fase amarela do Plano São Paulo. O anúncio explicando as posições das regiões será feito durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (24).

O Plano São Paulo determina, a partir das avaliações do Centro de Contingência, a classificação de cada região em um total de cinco fases: vermelha, laranja, amarela e verde e azul. Em cada nível há flexibilização controlada e escalonada de diferentes setores econômicos.

A avaliação leva em consideração a porcentagem de leitos ocupados, a variação de casos, internações e óbitos pela doença.

Na fase amarela, shoppings centers (com proibição de abertura das praças de alimentação), comércio de rua e serviços em geral podem funcionar com capacidade a limitada 40%, horário reduzido para seis horas seguidas e adoção dos protocolos padrão e setoriais específicos. Adiciona-se à lista salões e barbearias, além de bares e restaurantes que estarão liberados apenas para atendimento ao ar livre. Academias e eventos que gerem aglomeração continuam com abertura suspensa.





