São-carlense doa 30 pizzas para funcionários da Santa Casa

Um cidadão são-carlense que quer o anonimato. Mas teve um gesto solidário e fraterno. Teve um gasto de R$ 1.042,50 e fez com que dezenas de funcionários da Santa Casa de São Carlos, que trabalham com afinco nesta crise mundial da pandemia do coronavírus, tivesse momentos mais leves.

Com exclusividade, o São Carlos Agora teve a informação que ele comprou trinta pizzas e solicitou ao estabelecimento comercial que às entregassem na instituição de saúde na noite desta segunda-feira, 23.

Diante de tal informação, a reportagem do portal conseguiu a confirmação de que as pizzas realmente foram entregues e o ato generoso de um cidadão são-carlense ao reconhecer a importância do trabalho incessante da linha de frente do combate ao Covid-19. “Ficamos emocionados com a atitude. Foi um momento em que sentimos recompensados e valorizados”, disse um funcionário que pediu o anonimato.

